رغبة موراتا تبعده عن القادسية

بات البقاء ضمن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني هو الخيار الأول للمهاجم الدولي ألفارو موراتا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وعلى الرغم من التقارير التي أفادت باقتراب القادسية من التعاقد مع موراتا، إلا أن الصحفي الموثوق به “فابريزو رومانو” قد أكد أن اللاعب قد أبلغ أتلتيكو بالبقاء لموسم إضافي.
وشدد فابريزو عبر منصة “إكس” أن الخيار الأول للاعب هو البقاء في أتلتيكو وهو ما أبلغ به إدارة النادي.
وساهم موراتا بقوة في بلوغ المنتخب الإسباني ربع نهائي بطولة يورو 2024 المُقامة في ألمانيا.
ونجح القادسية بعد العودة رسميًا إلى دوري روشن السعودي في تعزيز صفوفه بعدة صفقات آخرها كان مدافع ريال مدريد ناتشو هيرنانديز. وفق “أخبار 24”.