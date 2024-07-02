تعاون “دار غلوبال” و”مجموعة ترمب” لإطلاق برج بجدة

كشفت شركة “دار غلوبال”، و”مجموعة ترمب” العالمية، عن خطط لتطوير مشروع جديد في مدينة جدة؛ إذ تهدف الشراكة الجديدة لاستقطاب المستثمرين الدوليين إلى السعودية، وتدعم استكشاف واغتنام فرص تطوير مشاريع استثنائية عبر المدن السعودية الكبرى.
وذكرت أنه باعتبارها الذراع الدولية لشركة “دار الأركان” السعودية للتطوير العقاري، ستمثّل المشاريع الجديدة التي سيتم تطويرها عبر هذه الشراكة الانطلاقة الحقيقية لشركة “دار غلوبال” في السوق السعودية؛ إذ تحظى الشركة، المدرجة في بورصة لندن، بمحفظة من المشاريع قيد التطوير بقيمة 5.9 مليار دولار في ست دول، وهي: الإمارات، وعمان، وقطر، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبوسنة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “دار غلوبال” زياد الشعار، أن الشراكة مع (مجموعة ترمب) من خلال تطوير عقارات استثنائية ترسي معايير جديدة لسوق العقارات عالية النمو في السعودية. وتستفيد اتفاقية الشراكة الجديدة من نقاط القوة للمؤسستين، بما يسهم باستقطاب المزيد من المستثمرين والسياح الدوليين إلى المملكة، مؤكداً التزام الشركة بتوسيع نطاق حضورها من خلال الارتقاء بمعايير المعيشة الفاخرة في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة ترمب”، إريك ترمب: “يسعدنا توسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وإتاحة معايير الرفاهية العالمية التي تشتهر بها (مجموعة ترمب) بالتعاون مع (دار غلوبال). وتجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في تطوير مشاريع استثنائية وفقاً لأعلى مستويات الفخامة والجودة والرقي. ونسعى بالشراكة مع (دار غلوبال) إلى تلبية الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة في الأسواق الرئيسية بالمنطقة مثل السعودية”.