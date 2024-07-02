بـ”هللة” للمتر.. تنفيذ “أرخص” صفقة عقارية بالمملكة

شهدت البورصة العقارية تنفيذ صفقة عقارية بقيمة منخفضة جداً، قد تعتبر الأرخص على مستوى عقارات المملكة؛ إذ سُجل أمس الأول (الأحد) تنفيذ صفقة على قطعة أرض في مدينة “الجلة وتبراك” بمساحة 10 آلاف متر مربع بقيمة إجمالية 1000 ريال فقط؛ أي بسعر (هللة) واحدة للمتر المربع.
وشهدت مدينة الجلة وتبراك خلال شهر يونيو الماضي تنفيذ 124 صفقة عقارية تجاوزت مساحتها 911 ألف متر مربع، تخطت قيمتها الإجمالية 33 مليون ريال، وبمتوسط سعر 36 ريالاً للمتر.
وتعتبر مدينة الجلّة وتبراك من أكبر مراكز محافظة القويعية بمنطقة الرياض. وتتميز بوفرة المياه وخصوبة التربة وتنشط بها الزراعة بشكل كبير حتى أصبحت تحتضن مزارع من بين أكبر المزارع في المملكة وذات إنتاج زراعي مميز ووفير، كما أن وقوعها على الطريق السريع الرياض – مكة أعطاها ميزة اقتصادية كبيرة تبشر بمستقبل اقتصادي واعد. وفق “أخبار 24”.
وتقع تبراك والجلة غرب منطقة الرياض، على طريق مكة السريع 100 كم، ويحد المركز من جهة الشرق محافظة المزاحمية وتبعد 50 كم، ويحدها من جهة الغرب محافظة القويعية وتبعد 70 كم.