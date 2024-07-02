8 مليارات تمويلاً لـ3 آلاف منشأة

استفادت نحو 3 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من برنامج (كفالة)، خلال النصف الأول من العام المالي 2024م، وأصدر لها البرنامج 3543 ضماناً تمويلياً بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع نسبته 11.66%.
وأفاد البرنامج أن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة لتلك المنشآت تجاوز 6 مليارات ريال، مقابل 5.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل ارتفاع نسبته 4.63%.
واعتبر الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى نجاح تجربة “كفالة” كنموذج للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م حتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م؛ أكثر من 63 ألف كفالة، استفاد منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة، حيث بلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
ويسعى برنامج كفالة بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته؛ لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم، لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء المملكة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.