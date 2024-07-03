النفط يواصل الارتفاع والذهب يستقر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الأربعاء)، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 85.60 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2% إلى 82.95 دولار للبرميل.
وتراجع الخامان القياسيان عند الإغلاق أمس (الثلاثاء)، مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.
ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بياناتها الأسبوعية اليوم (الأربعاء).
من جهة أُخرى، استقرت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة. وفق “أخبار 24”.
وظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأوقية. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 2338.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 996.70 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5% إلى 1016.34 دولار للأوقية.