مهرجان الدار بالباحة.. ذكريات الكبار بعيون الصغار

انطلقت أمس (الثلاثاء)، فعاليات مهرجان الدار للموسم الثاني بقرية آل موسى التراثية بمنطقة الباحة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار.
وقال المشرف على القرية خالد بن عازب الزهراني، إن المهرجان الذي يستمر لمدة 20 يومًا، يتضمن متحفًا، ومجلس ضيافة، وقسم النساء، ومسرح الفعاليات، ومواقع الأسر المنتجة، والفنون التشكيلية، وألعاب الأطفال.
وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المنظِّمين بالقرية يقدمون العديد من المعلومات التراثية والتاريخية واستعادة الذكريات، التي عاشها كبار السن من الرجال والسيدات الذين كانوا ينقلون ذكرياتهم للزوار.
وشهدت القرية العام الماضي إعادة تنظيم مبانيها القديمة وتهيئتها من قبل أبنائها ورجالها، لتتحول إلى متحف ثقافي مفتوح، وأصبحت أول قرية يعاد تنظيم مبانيها القديمة في المنطقة.
ويتميز المهرجان بالأزياء التراثية التي تحاكي الموروث التاريخي الأصيل لمنطقة الباحة. وتعد قرية آل موسى علامة حاضرة للصناعات المحليّة المرتبطة بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال.
وفق “أخبار 24”.