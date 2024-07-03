منافسة قوية بين النصر والاتحاد لضم إيدرسون

أكد الصحفي الأرجنتيني سيزار ميرلو المتخصص في سوق الانتقالات، أن المنافسة على الفوز بخدمات الحارس البرازيلي إيدرسون بين النصر والاتحاد ستكون قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ورصد نادي النصر مبلغا ضخما لضم الحارس البرازيلي لمدة موسمين براتب سنوي بقيمة 30 مليون يورو
وفي نفس السياق، أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر منصة إكس، أن مانشستر سيتي لن يقف في طريق حارس المرمى البرازيلي، في حال قرر مغادرة النادي بالتزامن مع تمديد عقد الحارس الثاني أورتيغا. وفق “سبورت 24”.
وأشارت شبكة “the athletic”، إلى أن المصادر في السعودية تتوقع انتقال إيدرسون إلى دوري روشن عندما جرى التشاور معها في نهاية الموسم الماضي.
وأكدت الشبكة، أنه كان من المقرر أن يجدد إيدرسون عقده مع مانشستر سيتي في مايو الماضي، لكن الحارس لا يزال يفكر في عرض سعودي وصل إليه.