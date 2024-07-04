“الجوازات” تضع اللمسات النهائية لخطة موسم العمرة

استعرض اجتماع لقيادات “الجوازات” برئاسة مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، خطة أعمال ومهام القطاع خلال موسم العمرة للعام الجديد.
ونقل الفريق اليحيى، خلال الاجتماع الذي عقد في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لمنسوبي الجوازات بأداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، ومواصلة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن خلال الموسم على الوجه الأكمل.
وأكد مدير عام الجوازات جاهزية المديرية عبر منافذ المملكة كافة (الجوية، البرية، البحرية)، لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة لهذا العام. وفق “أخبار 24”.