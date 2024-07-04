نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > إكس تخطط لعودة ميزة التصويت السلبي
05/07/2024   1:20 ص

إكس تخطط لعودة ميزة التصويت السلبي

+ = -
80

تخطط منصة “إكس”، لإعادة ميزة التصويت السلبي مرة أخرى؛ بهدف تحسين طريقة تصنيف الردود وكذلك طبيعة ونوعية المنشورات.

وسبق أن اختبرت إكس في ثوبها القديم تويتر زري التصويت الإيجابي والتصويت السلبي والتي كانت مشابهة لمنصة ريديت، لكنها توقفت عن الأمر لأسباب داخلية.

ويرى مختصون أن تلك الميزة قد تسهم في استخدام خوارزمية بناء الإجماع لتصنيف المشاركات عبر “إكس” في إبراز الردود الفضلى في المواضيع الطويلة.

وقررت المنصة مؤخراً اعتماد ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء المنشورات التي قاموا بالإعجاب بها عن باقي المستخدمين؛ لخلق نوع من الخصوصية لدى مستعملي التطبيق. وفق “أخبار 24”.

واعتبرت أن هذا الإجراء لن يمنع المستخدمين من إمكانية رؤية المشاركات التي أعجبوا بها؛ وهو الأمر الذي لا يستطيع الآخرون فعله.

إكس تخطط لعودة ميزة التصويت السلبي

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885305559.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com