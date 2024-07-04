“تليغرام” يسمح بمشاهدة المحتوى بالعملات الرقمية

أتاح تطبيق “تليغرام” للمراسلة الفورية، للمستخدمين مشاهدة المحتوى المدفوع في القنوات عبر ميزة الدفع بالعملات الرقمية المشفرة.
ويسمح التطبيق بالدفع بتلك العملات بعد تحويلها إلى عملة “Toncoin” الرقمية الخاصة بالمنصة، حيث تتم عملية التحويل عبر شبكة “Blockchain” مفتوحة المصدر.
ويمكن لأصحاب القنوات هؤلاء الاستفادة من خيارات عديدة، ومنها الحصول على حسومات على العروض الترويجية، ونشر المحتوى المدفوع، وسحب العملات الرقمية وتحويلها. وفق “أخبار 24”.
وأطلق تليغرام مؤخراً العديد من المزايا لمشتركي الخدمة المدفوعة، أبرزها إضافة علامة موقع إلى القصص، والبحث عن الوسوم عبر القنوات العامة، والوصول إلى التطبيق المصغر دون الحاجة إلى إعادة تحميله.