تعاون سعودي – روماني بالزراعة

اتفقت المملكة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، على التعاون مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا؛ لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، وتحقيق المستهدفات الوطنية وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأُطّر هذا التعاون بموجب مذكرة تفاهم بين الجانبين، تسعى إلى تهيئة الظروف الملائمة في كلا البلدين؛ لتعزيز أطر التنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة والتنمية الريفية.
وتستهدف المذكرة التعاون في استخدام التقنيات الحديثة؛ بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة فعالية إدارة الموارد الحيوانية والنباتية، مما يعزز من قدراتهما على تحقيق الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي المستدام، كما تتضمن تعزيز التعاون في القطاع النباتي وقطاع الثروة الحيوانية، مع التركيز على تربية وتحسين الماشية والأغنام والماعز، فضلًا عن تطوير وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومسائل الصحة الحيوانية.
واتفق الطرفان على تحسين التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، والتعاون في مجالات البحوث الزراعية وتطوير مجال بحوث المحاصيل الحقلية والأصناف النباتية، بالإضافة إلى ذلك يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة في تربية النحل وتشغيلها آليًا. وفق “أخبار 24”.
وتأتي المذكرة في سياق تعزيز العلاقات الودية وأواصر الصداقة القائمة بين المملكة ورومانيا، وإدراكًا منهما بأهمية التعاون المشترك في تحقيق التنمية المستدامة.