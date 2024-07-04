المملكة: ملتزمون بالتطوير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي

أكدت المملكة، ممثلة في رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الربدي بن فهد الربدي، التزام المملكة بضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول، سواء كان ذلك داخل البلاد أو على الساحة العالمية.
وأشار “الربدي”، في كلمة ألقاها خلال أعمال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والاجتماع العالي المستوى للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي 2024 في مدينة شنغهاي، إلى ما تقوم به المملكة من دور مهم في تعزيز جهود الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني المسؤول عن البيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل فاعل مع المنظمات والحكومات ورواد الصناعة دولياً لوضع أطر حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي، ومن خلال بناء الشراكات تهدف سدايا إلى الإسهام بخبراتها ورؤاها في صياغة سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي التي تعزز الابتكار وتضمن مراعاة المبادئ الأخلاقية.
وأكد التزام “سدايا” في مجال الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، بضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطريقة مسؤولة وأخلاقية، وتوظيف استخداماتها الاستخدام الأمثل؛ وذلك من أجل تحقيق الخير للبشرية جمعاء، من خلال المشاركة الفاعلة في التعاون الدولي والدعوة إلى المبادئ الأخلاقية والإسهام في وضع الأطر التنظيمية وتعزيز تبادل المعرفة ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي محلياً ودولياً.
وشدد على أهمية تعزيز مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وهي النزاهة والإنصاف، الخصوصية والأمن، الموثوقية والسلامة، الشفافية والقابلية للتفسير، المساءلة والمسؤولية، الإنسانية، والمنافع الاجتماعية والبيئية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن المملكة استثمرت بشكل كبير في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، وأسست مراكز متخصصة وحرصَت على تعزيز التعاون مع شركات التقنية العالمية الرائدة، حيث تسعى إلى الريادة العالمية في هذا المجال والاستفادة من قوته التحويلية في مختلف القطاعات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفت “الربدي” إلى الدور الفاعل لـ”سدايا” كعضو في مجتمع الذكاء الاصطناعي الدولي، حيث شاركت بفاعلية في إعداد التقرير العلمي الدولي المبدئي حول سلامة الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يعد نتاجاً لجهود تعاونية مشتركة بين 75 خبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي من 30 دولة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
ودعا إلى تمهيد الطريق نحو مستقبلٍ يصبح فيه الذكاء الاصطناعي قوة لإحداث تغيير إيجابي، والإسهام في بناء عالم تمكننا فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي من مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولاً ومساواة.
ووجه الدعوة لممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، لحضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة التي تنظمها المملكة ممثلة في سدايا بمدينة الرياض خلال شهر سبتمبر 2024، مبيناً أن القمة ستكون ملتقى للعقول النيرة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي وأثره في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الهيئة من خلال ترسيخ هذه المبادئ إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بنهج مرتكز على الإنسان ومتمسك بالقيم المحلية والعالمية، مدركة قدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أثر مجتمعي إيجابي على مستوى العالم، وتقوم سدايا بدور فاعل في دعم المبادرات التي تحقق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي، مثل: الرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة والسلامة العامة.