القنصلية في هيوستن تحذر المواطنين من “بيريل”

حذرت القنصلية العامة السعودية في هيوستن جميع المواطنين داخل ولاية تكساس من عاصفة “بيريل”، ودعت لأخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الحاجة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ.
عاصفة “بيريل” تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستن
وبين المركز القومي للأعاصير في أمريكا، أن عاصفة “بيريل” تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستن، وهي محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومتراً في الساعة.
وفي ذات السياق، ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة أمس الاثنين عقب اشتداد قوة العاصفة وتحولها إلى إعصار مع اقترابها من ساحل “تكساس”.
كما جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية وتأجيل 505 رحلات حتى الساعة 6:06 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة وفقاً لبيانات “فلايت أوير” لتتبع حركة الطيران. وفق “أخبار 24”.