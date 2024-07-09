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09/07/2024   4:09 م

9 أعراض نفسية تصاحب الاحتراق الوظيفي

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نبه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى أبرز 9 أعراض نفسية تصاحب الاحتراق الوظيفي، ومنها الغياب المتكرر وانخفاض مؤشر الأداء في العمل.

وأوضح المركز أن ظهور بعض الأعراض الجسدية المرضية وآلام التي قد تؤدي للتشخيص بمرض عضوي معين يعد من الأعراض التسعة، إضافة للجوء لعادات سلبية مثل التدخين للتعامل مع المشاعر السلبية والضغوط ومشاكل في العلاقات الشخصية والانسحاب من التواصل المباشر وأيضا الشعور بمشاعر سلبية مثل الإحباط والكدر.

كما أضاف أن انخفاض الدافعية والشعور بفقدان المعنى والهدف بالحياة وعدم التطلع للمستقبل بحماس وفقدان الشعور بالشغف والمتعة تجاه النشاطات تعد من الأعراض. وفق “أخبار 24”.

ويعرف الاحتراق الوظيفي بأنه إجهاد نفسي وضغوط يمر بها الأشخاص خلال فترات معينة كما يواجهون إرهاقا جسديا ونفسيا ويجهلون في الأغلب علامات الاحتراق الوظيفي ويصفونها بالضغوط.

9 أعراض نفسية تصاحب الاحتراق الوظيفي

طب وتداوي
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