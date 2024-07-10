“تاسي” أخضر بتداولات 5.2 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم (الأربعاء)، على ارتفاع بـ4 نقاط ليغلق عند 11784 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.
وسجل سهم مياهنا، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 31.40 ريال مرتفعا 8%، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 11.4 مليون سهم وبقيمة 350 مليون ريال.
كما أغلق سهم تكافل الراجحي، عند 218.80 ريال مرتفعا 4%، فيما صعد سهم أكوا باور، بنسبة 1% عند 374 ريالا.
في المقابل، تصدر سهم ميدغلف للتأمين، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 6% عند 30.15 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليون سهم.
وأنهت أسهم بنك الرياض، والسعودي الأول، وبي إس إف، والعربي الوطني، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2%.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق الإنماء ريت الفندقي، بنسبة 3% عند 8.65 ريال، عقب إعلان توزيعات نقدية على مالكي الوحدات. وفق “أخبار 24”.