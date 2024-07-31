النفط والذهب يرتفعان إثر مقتل هنية

ارتفعت أسعار النفط والذهب اليوم (الأربعاء)، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في إيران، مما تسبب في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار للبرميل بما يعادل 1.5% إلى 79.80 دولار للبرميل، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 79.18 دولار بارتفاع 1.11 دولار.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار للبرميل أو 1.5 % إلى 75.88 دولار للبرميل، وذلك غداة انخفاض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4% أمس (الثلاثاء)، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في 7 أسابيع.
وجاء مقتل هنية بعد يوم من حديث الحكومة الإسرائيلية عن أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله (فؤاد شكر) في غارة جوية على بيروت أمس (الثلاثاء)، ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم (السبت).
وفي السياق ذاته، صعدت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتحقيق مكسب شهري، على خلفية تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا، ومقتل إسماعيل هنية، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2416.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد قرابة 4% على أساس شهري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 28.60 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1% إلى 968.80 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 900.21 دولار للأوقية، لكن المعدنين يتجهان إلى انخفاض شهري. وفق “أخبار 24”.
وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم في ختام اجتماعه، وأن صناع السياسات سيضعون الأساس لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.