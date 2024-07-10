“العربي” يضم رسمياً لاعب الاتحاد السابق

أعلن نادي العربي، الناشط في دوري الدرجة الأولى (يلو)، عن تعاقده مع تركي الجعدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.
وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “الظهير الأيسر تركي الجعدي عرباوي حتى 2026؛ قادمًا من نادي الاتحاد”.
وعن انضمامه إلى العربي، كتب اللاعب عبر حسابه على “إكس”: “بحمد الله وتوفيقه، وقعت عقدي الاحترافي مع نادي العربي، واسأل الله التوفيق في القادم”.
وكان تركي الجعدي أعلن، في وقت سابق، رحيله رسمياً عن نادي الاتحاد بعد 10 سنوات قضاها بين صفوف الفريق.
وأوضح تركي الجعدي عبر حسابه على “إكس”: “10 سنوات قضيتها بين أروقة عميد الأندية السعودية نادي الاتحاد”.
وأضاف: “الآن انتهت علاقتي به تعاقدياً ولكن المكانة ستظل باقية ما حييت، أشكر كل من وقف بجانبي من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية ومجالس إدارة، مع خالص الأمنيات لي ولكم بالتوفيق فيما هو قادم”. وفق “سبورت 24”.