“الفيصل”: البرج الرياضي نقلة نوعية تدعم جودة الحياة

أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن البرج الرياضي، سيكون أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، في مدينة الرياض.
وقال “الفيصل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن البرج الرياضي نقلة نوعية، ورافد جديد للرياضة والرياضيين، نحو بيئة مستدامة تدعم جودة الحياة”.
وأضاف: “معلم رياضي عالمي، ضمن مشاريع مشروع المسار الرياضي.. حفظك الله سيدي”.
ويعد البرج أطول برج رياضي في العالم، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم. وفق “سبورت 24”.
ويشكل مشروع المسار الرياضي وجهة نوعية استثنائية شاملة لجميع جوانب الحياة، وجسرًا نحو مستقبل حضري مزدهر لمدينة الرياض؛ مما يُسهم بشكلٍ كبير في تعزيز اقتصاد المملكة، وتعزيز مكانتها الدولية كمركز ريادي للرياضة.