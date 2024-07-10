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رياضة > تفاصيل عقد لوران بلان مع الاتحاد
10/07/2024   10:41 م

تفاصيل عقد لوران بلان مع الاتحاد

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن تفاصيل عقد نادي الاتحاد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، قبل الاعلان رسميًا عن توليه المهمة.

وقال الصحفي الموثوق به في أخبار سوق الانتقالات “نيكولا شيرا” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” :” لوران يلان سيتقاضى راتبًا سنويًا يصل إلى 8 ملايين يورو”.

وأكمل:” هناك حوافز مالية أخرى بخلاف الراتب السنوي، وستصل إلى مليوني يورو”.

وشهدت الساعات الماضية انقسام بين جماهير نادي الاتحاد ما بين مؤيدين لفكرة التعاقد مع بلان و معارضين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد قد أعلن رسميًا قبل أسبوع مضى عن انهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو. وفق “سبورت 24”.

تفاصيل عقد لوران بلان مع الاتحاد

رياضة
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