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رياضة > جماهير الهلال تترقب.. رسالة غامضة من باكايوكو
10/07/2024   10:41 م

جماهير الهلال تترقب.. رسالة غامضة من باكايوكو

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أثار الدولي البلجيكي يوهان باكاياكو، جناح فريق آيندهوفن الهولندي، الجدل الواسع، بعد ارتباط اسمه بصفقات الهلال الصيفية، وذلك من خلال رسالة غامضة وصورة للنجم البرازيلي نيمار.

نشر باكايوكو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة يظهر فيها البرازيلي نيمار رفقة مواطنه جانسو خلال فترة تزاملهما في صفوف سانتوس.

وكتب باكايوكو رسالة جاء فيها: “تخيل بأن كل شيء حلمت به سيحدث؟ اترك التخيلات واجعل الأمور تحدث”.

وفي الوقت نفسه، قام اللاعب بمشاهدة مطالبات جماهير الهلال بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتألق باكويوكو صاحب الـ 21 عامًا بقميص فريق ايندهوفن البلجيكين مما دعا جماهير الهلال لمطالبة إدارة النادي بضمه.

وشاهد البلجيكي “استوري” عبر إنستجرام لأحد جماهير الهلال الذي يتمنى ارتداءه قميص “الزعيم” في الموسم الجديد. وفق “سبورت 24”.

جماهير الهلال تترقب.. رسالة غامضة من باكايوكو

رياضة
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