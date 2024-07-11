انخفاض المواشي المستوردة 8.5% في يونيو

كشف تقرير للهيئة العامة للموانئ عن انخفاض المواشي المستوردة عبر الموانئ في يونيو الماضي، إلى 1.8 مليون رأس، وبنسبة 8.51%، مقارنة بـ1.9 مليون رأس ماشية في ذات الشهر من العام 2023م
وحققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال شهر يونيو الماضي، ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.16%، لتصل إلى 27.6 مليون طن، مقارنة بـ25.3 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 7.78%، لتصل إلى 228 ألف حاوية خلال يونيو 2024، مقارنة بـ211.5 ألف حاوية بالفترة المماثلة من عام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 9.85%، لتصل إلى 245.5 ألف حاوية، مقارنة بـ223.5 ألف حاوية بيونيو من العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 584.9 ألف طن والبضائع السائبة الصلبة 4.9 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 15.5 مليون طن، فيما استقبلت الموانئ 1.8 مليون رأس ماشية، بانخفاض قدره 8.51%، مقارنة بـ1.9 مليون رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وبلغت أعداد حاويات المناولة 594,9 ألف حاوية، بانخفاض قدره 15.51%، مقارنة بـ 704,19 ألف حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 54.89% لتصل إلى 121,37 ألف حاوية، مقارنة بـ 269 ألف حاوية خلال عام 2023م. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت “موانئ” أن الحركة الملاحية انخفضت بنسبة 3.41 %، لتصل إلى 962 سفينة، مقارنة بـ 996 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 18.66 %، لتصل إلى 55,2 ألف راكب، مقارنة بـ 67,9 ألف راكب العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 33.93%، لتصل إلى 101,1 ألف سيارة، مقارنة بـ 75,5 ألف سيارة العام الماضي.
يُذكر أن “موانئ” أطلقت خلال الربع الأول من عام 2024م نظام مجتمع الموانئ (PCS) تحت مظلة النافذة اللوجستية الموحدة “لوجستي”، لتوفير أكثر من 250 خدمة إلكترونية بالموانئ، بما يسهم في زيادة تنافسية قطاع النقل البحري، ورفع إنتاجية قطاع الموانئ، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.