مدرب الاتحاد الجديد يبدأ مهمته في معسكر إسبانيا

يحزم لاعبو الاتحاد حقائبهم “الجمعة” تأهباً لبدء مرحلة الإعداد للموسم الرياضي الجديد، الذي يتطلع أنصاره من خلاله أن يكون مختلفاً عن الموسم المنصرم، بعودة قوية تسهم في المنافسة على الألقاب وتحقيق الذهب.
وعلم “سبورت 24” أن قائمة الاتحاد المغادرة من جدة ستشهد تواجدا لعدد من العناصر الشابة تعول عليهم الإدارة الرياضية بالنادي لتقديم مستويات كبيرة متى أتيحت لهم الفرصة.
بينما ينتظر أن يلتحق بقية محترفي الفريق الأجانب بالفريق يتقدمهم الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي بالمعسكر الذي سينطلق في إسبانيا.
وسيبدأ الاتحاد مرحلة الإعداد للموسم في مدينة اليكانتي “شرقي إسبانيا” بمعسكر يمتد لـ 16 يوماً يخوض الفريق خلال المعسكر مواجهة ودية أمام إشبيليه، قبل توجه بعثة الفريق إلى مدينة مارينها جراندي “غرب البرتغال” لخوض المرحلة الأخيرة للمعسكر التي ستمتد 8 أيام سيخوض خلالها الفريق مواجهتين أمام ريال بيتيس وإنتر ميلان يومي 3 و7 أغسطس المقبل وفي الترتيبات التي تم إعلانها. وفق “سبورت 24”.
وسيشرف المدرب الجديد الذي ينتظر أن يتم الإفصاح عن التعاقد معه خلال الساعات القليلة المقبلة مرحلة إعداد الفريق للموسم الرياضي الجديد التي سينافس من خلاله الفريق على بطولتين تتمثل في دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك.
وخرج العميد من حسابات التواجد بالبطولة الآسيوية للنخبة، وكذلك كأس السوبر بعد أن حل خامساً في سلم ترتيب الدوري الموسم الماضي بـ54 نقطة متأخرا بـ5 نقاط عن التعاون الذي حل رابعاً وخطف المركز المؤهل للمشاركة في بطولتي السوبر ودوري أبطال آسيا 2.