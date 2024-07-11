الاتحاد يسعى لخطف نجم أستون فيلا

يستهدف نادي الاتحاد، التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.
وقال موقع “Foot Mercato” إن مهاجم أستون فيلا، اللاعب الفرنسي موسى ديابي، يحظى باهتمام كبير من قبل نادي الاتحاد، للتعاقد معه.
وأشار الموقع إلى أنه بعد عام واحد فقط من انتقال النجم الفرنسي إلى إنجلترا، أصبح يحظى باهتمام كبير من قبل إدارة العميد.
وتابع الموقع أن الاتحاد يستهدف إجراء عملية تغيير وتعزيز نفسه على جميع المستويات، ومن أجل تقوية خطه الهجومي الذي يضم حالياً في صفوفه كريم بنزيما. وفق “سبورت 24”.
وانضم اللاعب (25 عاماً) إلى صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي في صيف 2023 لمدة 5 أعوام قادماً من باير ليفركوزن الألماني.
يذكر أن الاتحاد حقق المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بفارق 42 نقطة عن الهلال.