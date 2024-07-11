المعجب للنيابات: قابلوا النزلاء بانتظام وعالجوا شكاواهم

حث النائب العام الشيخ سعود المعجب رؤساء النيابات في المناطق على ضرورة تسهيل الإجراءات للمراجعين، وسرعة إنجاز القضايا، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين.
جاء ذلك خلال ترؤس النائب العام الشيخ سعود المعجب، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة الباحة والوكلاء المساعدين، والذي دعا خلاله إلى تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، وضمان مقابلة النزلاء بانتظام لتلقي شكاواهم ومعالجتها على الفور.
وأكد على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمنظومة العدلية، مشيراً إلى التقدم التشريعي الذي تشهده المملكة، وما حظيت به النيابة العامة من تطوير شامل في هيكلها وآليات عملها، مما يعزز من استقلالية أعمالها ويضمن تطبيق أحدث المعايير القضائية العالمية.
وأشاد بالتعاون الوثيق بين النيابات والجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في العمل النيابي، مشدداً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات القضائية، ومواصلة الجهود لمكافحة الجرائم المنظمة، لاسيما الجرائم المالية والعابرة للحدود. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الاجتماع السنوي يهدف إلى مراجعة تقارير الأداء ومؤشرات الإنجاز للأعمال القضائية والإدارية، ومناقشة سبل تحسين الإجراءات الجزائية النيابية كما يُعتمد خلاله العديد من التوصيات القانونية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة العمل النيابي في المملكة.