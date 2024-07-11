62 مليون مسافر بالمطارات بالنصف الأول من 2024

ارتفعت أعداد المسافرين والرحلات الجوية خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة 17%، لتسجل نحو 62 مليون مسافر، مقارنة بـ 53 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت إحصائيات الحركة الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن عدد الرحلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ حوالي 446 ألف رحلة تقريباً، بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 399 ألف رحلة.
وشهد حجم الشحن الجوي خلال تلك الفترة، ارتفاعاً بنسبة 41% ؛ ليصل إلى 606 آلاف طن مقارنة بـ430 ألف طن بنفس الفترة لعام 2023 م.
وخلال النصف الأول من العام، دشنت الهيئة العامة للطيران المدني عدة مشروعات تطويرية منها، مشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وافتتاح تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي، بالإضافة إلى تدشين صالة السفر الدولية الإضافية الجديدة بمطار الطائف الدولي، وتجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج.
وشملت جهود الهيئة خلال هذه الفترة، منح أول تصريح تشغيلي لتنظيف المباني باستخدام الطائرات بدون طيار، مما يجسد التزام الهيئة بتمكين حلول التنقل الجوي المتقدم الآمنة والمبتكرة، بالإضافة إلى تدشين مركز اختبارات المعرفة لمنسوبي الطيران، والمرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، حصدت الهيئة العامة للطيران المدني، جائزتين ذهبيتين كأفضل خدمة عملاء وأفضل مركز اتصال حكومي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وجائزة جمعية حماية المستهلك لتميزها في حماية حقوق المسافرين، وشهادة الآيزو 9001 في نظام إدارة الجودة بمراقبة سلامة الطيران والاستدامة البيئية.
كما حصلت مجموعة الخطوط السعودية على جائزتي شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم، وأفضل تموين على الدرجة السياحية لعام 2024 م في تصنيف سكاي تراكس العالمية، وتتويج طيران ناس رابع أفضل طيران اقتصادي في العالم للمرة الثانية على التوالي والأول في الشرق الأوسط للمرة السابعة على التوالي؛ بحسب منظمة سكاي تراكس، التي تعد أهم معيار عالمي لقياس أداء شركات الطيران.
وحصل 16 مطاراً سعوديّاً على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل لعام 2024، علاوة على مواصلة مطارات المملكة تقدمها ضمن تصنيف أفضل 50 مطاراً في العالم، الذي جاء في إعلان نتائج تقييم منظمة “سكاي تراكس” العالمية المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.
وتفصيلًا، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات الذي أقيم في فرانكفورت بألمانيا، وحقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أعلى التصنيفات على قائمة مجلس المطارات الدولي لعام 2023.
كما حصد مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثلاثاً من جوائز المطارات السعودية لعام 2023 م شملت؛ جائزة المطارات السعودية لأفضل مطار من فئة (5 – 15) مليون مسافر، وجائزة المطارات السعودية لأفضل منطقة تفتيش جمركي، وجائزة المطارات السعودية لأفضل خدمات لذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الإنجازات في إطار المبادرات والبرامج التي أطلقتها الهيئة للإسهام في تطوير صناعة النقل الجوي محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، في عدة مجالات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مرتكزة ومستمدة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني.
وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين رؤية المملكة 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030.
وفق “أخبار 24”.