المملكة تطلق تحديًا عالميًا لاستخدامات الكربون

أطلقت وزارتا الطاقة والاقتصاد والتخطيط، التحدي العالمي للابتكار في التقاط الكربون واستخدامه، وذلك بالتعاون مع منصة “Uplink”، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بجوائز يصل مجموعها إلى 1.25 مليون ريال.
ويهدف التحدي إلى تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، والذي يرتكز على 4 مراحل رئيسية، تشمل الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة.
ويستهدف تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول متميزة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتأكيد أهمية تقنيات التقاط واستخدام الكربون، ودور الابتكارات في دفع عجلة النموالاقتصادي المستدام، كما يسلط التحدي الضوء على إزالة وإعادة استخدام الكربون فيتحقق الحياد الصفري بحلول أو قرب منتصف القرن.
ويحصل الفائزون على فرصة المشاركة في نظام Uplink للابتكارالمخصص للمؤسسين والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من القادة، بالإضافة إلى جوائز مالية ودعم فني وتجاري وتشغيلي لتطوير وتوسعة نطاق أفكارهم. وفق “أخبار 24”.
وتشمل مجالات التحدي التقاط الكربون، والتكامل الصناعي، وتطبيقات مبتكرة في إعادة استخدام الكربون، كما يعتمد على عدة معايير، تشمل قابلية التوسع، وجاهزية التقنية، والجدوى التجارية، والنجاح في الحصول على التمويل.
وأوضحت وزارة الطاقة أن فترة المشاركة تمتد من 10 يوليو حتى 12 سبتمبر من العام الجاري، ويمكن التقدم لخوض التحدي من خلال منصة Uplink.