أوروبا: “إكس” تضلل مستخدميها بالعلامة الزرقاء

رأت المفوضية الأوروبية، أن منصة “إكس” تمارس “تضليلًا” للمستخدمين، وتنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، من خلال العلامات الزرقاء المعتمدة أساساً لتوثيق الحسابات التي من المفترض أن تكون عائدة لمصادر معلومات موثوقة.
وأوضحت المفوضية أن الشركة تنتهك التزاماتها بالشفافية في ما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة.
وأكد مفوّض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية تييري بريتون، أن منصة “إكس” لديها الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض غرامات والمطالبة بتغييرات كبيرة، متى تأكدت وجهة نظر المفوضية حيال ذلك. وفق “أخبار 24”.
ويعد هذا الاتهام الأول من نوعه في ظل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA)، والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطراً.