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جديد المحليات > “الخوص” فن تراثي يجذب زوار بيت حائل
13/07/2024   9:04 ص

“الخوص” فن تراثي يجذب زوار بيت حائل

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جذبت أجنحة صناعة الخوص التقليدية زوار بيت حائل ضمن فعاليات نسخته الثالثة التي تحمل عنوان “البيت ‏بيتكم .. يا بعد حيّي”، والمقامة في أجا بارك ذات الطابع التراثي الذي يمزج بين التراث والحرف اليدوية المتميزة لاحتياجات أهالي المنطقة وزوارها اليومية.

ويستمتع زوار بيت حائل بمشاهدة طريقة صنع الخوص من سعف النخل بداية بنقعه في الماء لكي ‏يسهل تحويله إلى السفايف التي تتشكل على هيئة “جدائل” مع بعضها ‏في التجديلة وبعد ‏أن يتحول لونها إلى الأبيض نتيجة تعرضها للشمس لتنتج منها ‏زنابيل ‏أو مخارف الرطب أو الحصر وسفر الطعام. وفق “أخبار 24”.

وتشهد مهنة صناعة الخوص إقبالاً كبيراً من بنات المنطقة ‏اللاتي ورثنها من أمهاتهن، في المناطق التي تشتهر بإنتاج ‏النخيل، لكون النخيل ‏مصدرًا أساسيًا في صناعة الخوص

“الخوص” فن تراثي يجذب زوار بيت حائل

جديد المحليات
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