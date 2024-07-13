بيلسا يدافع عن لاعبي أوروجواي بعد الاشتباك في كوبا أمريكا

دافع مارسيلو بيلسا مدرب أوروجواي الليلة الماضية عن لاعبيه الذين اشتبكوا مع مشجعين كولومبيين بعد مباراة قبل نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم أمام كولومبيا الأربعاء الماضي وقال إن “أي شخص كان سيتصرف بهذه الطريقة” لحماية أسرته.
وبعد فوز كولومبيا 1-صفر في شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية صعد لاعبو أوروجواي إلى المدرجات وتبادلوا اللكمات مع جماهير الفريق المنافس.
وتقول أوروجواي إن مشجعين كولومبيين اعتدوا على أفراد من أسر لاعبيها في المدرجات.
وشعر بيلسا بالغضب بعد فتح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) الذي ينظم البطولة تحقيقا في قضية أوروجواي وانتقده لفشله في حماية عائلات اللاعبين.
وقال مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي السابق للصحفيين الليلة الماضية “تعلم على من تقع مسؤولية حماية الجماهير في المدرجات. عليك أن تسألني إذا كان اللاعبون تلقوا اعتذارا من المسؤولين عن الحفاظ على الأمن”. وأضاف أنه لا يخشى إمكانية فرض عقوبات.
وأضاف الأرجنتيني بيلسا “أي شخص كان سيتصرف بطريقة اللاعبين لو رأى أنه لا مفر أو حماية بينما كانوا يهاجمون زوجاتهم وأمهاتهم وأطفالهم.
“ماذا كان عليهم أن يفعلوا؟… لا أحد يريد أن يرى رد فعل عنيفا لكن عليك أن تنظر إلى الفعل”.
وقال اتحاد كرة القدم في أوروجواي أيضا إن الإجراءات الأمنية في المدرجات لم تكن كافية ما تسبب في “رد فعل غير مبرر ولكنه مفهوم إنسانيا” من جانب اللاعبين.
وأضاف الاتحاد في بيان “حدثت الواقعة بينما كانت نسبة المشجعين من أوروجواي محدودة جدا. وكان معظمهم من العائلات، ولم تكن هناك إجراءات أمنية كافية”.
وتابع “بالنظر إلى هذه الحقائق، كان سلوك اللاعبين حتميا وطبيعيا”، لكنه أضاف أنه “يدين بشدة” اعتداءهم.
ولم يرد الكونميبول على طلب التعليق على الاتهامات بشأن وجود تقصير أمني. ويحقق مع 11 لاعبا من أوروجواي.
وقال وزير الرياضة في أوروجواي سيباستيان باوزا إن بعض اللاعبين سيغيبون على الأقل عن المباراتين المقبلتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر أيلول.
وقال باوزا لمحطة (كانال 10) في أوروجواي “سيعاقب بعض لاعبينا بالإيقاف بالتأكيد في مباراتينا المتبقيتين بتصفيات كأس العالم هذا العام (أمام باراجواي في مونتيفيديو وخارج ملعبنا أمام فنزويلا). وفق “أخبار 24”.
“آمل أن يطبق الإيقاف في أقل عدد ممكن من المباريات وعلى أقل عدد ممكن من اللاعبين”.
وستلعب أوروجواي مرة أخرى على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت أمام كندا يوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا.