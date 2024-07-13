اتفاقية لدعم انتقال المستثمرين بالشركات العالمية إلى المملكة

كشفت مجموعة السعودية اليوم (السبت)، أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار لدعم كبار المستثمرين من رؤساء وتنفيذيين في كبرى الشركات العالمية والمحلية لتعزيز تجربة انتقالهم إلى المملكة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.
وأوضحت أن مجالات المذكرة تشمل تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين، ما يمكن ضيوف السعودية من الشركات العالمية من الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية وأحدث المنتجات التي توفرها “مجموعة السعودية” لدعم كبار المستثمرين المحليين والعالميين.
وأضافت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا توفير الخدمات اللوجستية والشحن عبر السعودية للشحن، علاوةً على الطيران الخاص وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) المقدمة عبر شركة السعودية للطيران الخاص، لتسهيل تجربة سفر الضيوف لا سيما المستثمرين منهم من وإلى المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بتجربة المستثمر، إضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.
وقّع الاتفاقية كل من رئيس التسويق في مجموعة السعودية خالد طاش، ووكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين. وفق “أخبار 24”.
وأشار خالد طاش إلى أهمية دور مجموعة السعودية كمنظومة طيران متكاملة لخدمة مختلف المشاريع الوطنية بما سيساهم في تذليل التنقل من وإلى المملكة إضافة إلى التنقل الداخلي حول المدن السعودية وكذلك تقديم عروض حصرية.
من جانبه قال محمد أبا حسين، إن هذه ليست مجرد اتفاقية بل تجسيد حقيقي لالتزامنا الراسخ بتقديم الخدمات النوعية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة مثالية لنمو أعمالهم وازدهارها في السعودية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تستهدف توفير مزايا للمستفيدين من المستثمرين والتنفيذيين بالشركات العالمية لتعزيز تجربة انتقالهم من وإلى المملكة.