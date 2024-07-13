قرصنة بيانات 90 مليون مستخدِم بشركة اتصالات أمريكية

كشفت شركة “إيه تي آند تي” AT&T الأمريكية للاتصالات، أن قراصنة معلومات سرقوا بيانات حول مكالمات ورسائل “جميع” عملائها تقريباً لمدة ستة أشهر، أي حوالي 90 مليون مستخدم.
وقالت الشركة في بيان إنه جرى تحميل بيانات لعملاء في AT&T بشكل غير قانوني من مساحة العمل التابعة لنا إلى منصة للحوسبة السحابية تابعة لجهة خارجية، موضحة أنها “فتحت تحقيقاً” في الموضوع، وأن “نقطة الوصول” إلى هذه البيانات المسرّبة باتت آمنة.
وأوضحت الشركة أن البيانات في المقام الأول تتضمن تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل مكتوبة بين مايو 2022 وأكتوبر 2022، وتشمل هذه البيانات أرقام هواتف تفاعل معها مشتركو الهاتف المحمول في AT&T، وأيضاً، في بعض الحالات، أرقام تعريف يمكن أن تساعد جهات خبيثة في تحديد مكان إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية.
وأضافت شركة الاتصالات الأمريكية أنه في الوقت الحاضر، لا تتاح هذه البيانات للعامة، لافتة إلى أنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في القضية وتم القبض على شخص واحد على الأقل. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن تعرضت AT&T لهجوم إلكتروني كبير في مارس الماضي، عندما سُرّبت البيانات الشخصية لأكثر من 70 مليون عميل حالي وسابق على شبكة “الويب المظلم” Dark web.