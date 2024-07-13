نصف حالات السرطان بسبب عادات يومية سيئة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون، أنه يمكن تجنب 40% من الإصابات بالسرطان ونصف الوفيات، في حال تجنب مجموعة من العادات السيئة في الحياة اليومية مثل التدخين واستهلاك الكحول وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ.
وتوصل العلماء في جمعية السرطان الأمريكية (ACS) إلى هذه النتائج بعد دراسة بيانات 30 نوعا مختلفا من السرطان لدى البالغين فوق سن 30 عاما في الولايات المتحدة في عام 2019.
وعدد الباحثون مجموعة من العادات التي في حال تجنبها يمكن تقليل حالات الوفيات بالسرطان إلى النصف وخفض الإصابات بنسبة 40%، والتدخين الفعلي للسجائر، والتدخين السلبي، ووزن الجسم الزائد، واستهلاك الكحول، واستهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة بكثرة، وانخفاض استهلاك الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية والكالسيوم الغذائي.
ووفق الباحثين فإنه من بين تلك العادات التي يجب تجنبها أيضا، الخمول البدني، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV)، والعدوى بفيروس إبشتاين بار (EBV)، وبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، وفيروس التهاب الكبد بي، وفيروس التهاب الكبد سي، وفيروس الهربس البشري 8، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV). وفق “أخبار 24”.
وأظهر تحليل البيانات أن التدخين له أعلى نسبة من حالات الإصابة بالسرطان بـ19.3% فيما ساهمت السجائر في 56% من جميع أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها لدى الرجال، و39.9% لدى النساء، وكانت زيادة الوزن ثاني أكبر عامل خطر 7.6%، يليها شرب الكحول 5.4%.