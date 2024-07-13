أونانا يحسم موقفه من الانضمام للأهلي

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، عن موقف لاعب إيفرتون، الدولي البلجيكي أمادو أونانا من الانتقال لصفوف فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد موقع “فويتبال بريمير” البلجيكي أن أونانا رفض عرضا من الأهلي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف، مفضلا البقاء في الدوري الإنجليزي.
وأضاف، أن هناك عددا من الأندية الأوروبية تسعى لضم اللاعب صاحب الـ 22 عاما ولعل أبرزهم آرسنال الإنجليزي.
وأشار إلى أن القيمة المُحددة للاستغناء عن أمادو أونانا تبلغ 69 مليون يورو.
يُذكر أن أونانا قد شارك في بطولة “يورو 2024” قبل أن يودع منتخب بلاده المنافسات من دور الـ16 على يد فرنسا. وفق “سبورت 24”.
وشارك أونانا في 37 مباراة الموسم الماضي بجميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.