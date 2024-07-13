روما يدخل سباق ضمّ سعود عبد الحميد

كشفت تقارير صحفية عن دخول لاعب الهلال والمنتخب الوطني سعود عبدالحميد دائرة اهتمام إدارة نادي روما الإيطالي، لضمه خلال الانتقالات الصيفية.
وأكد الصحفي الموثوق والمتخصص في سوق الانتقالات رودي جالتيه عبر حسابه على منصة إكس، أن نادي روما أبدى اهتمامًا قويًا بسعود عبد الحميد، ويبحث النادي الإيطالي عن ظهير أيمن جديد وأدرج لاعب الهلال في القائمة المختصرة.
ولا يزال أستون فيلا في السباق لضم أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه يواجه منافسة جديدة من أماكن أخرى في أوروبا على هدفه.
وكشف موقع TEAMtalk الشهر الماضي أن ناديَيْ أستون فيلا ونوتنغهام فورست تقدما بطلبات لضم ظهير الهلال، سعود عبد الحميد ، وأن هناك محادثات أخرى مقررة.
يُذكر أن الهلال ليس لديه نية للتخلي عن سعود عبدالحميد بسهولة، حيث يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن الآسيوي، ويريد الاحتفاظ به بأي ثمن، كما يتفاوضون على تجديد محتمل لعقده الذي ينتهي في عام 2025.
وفق “سبورت 24”.