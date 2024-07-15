الإعلان عن جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2024-2025. والذي سينطلق الخميس 22 أغسطس 2024، بإجمالي 34 جولة و306 مباريات.
وقالت لجنة المسابقات في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، إن المعايير المتبعة لإعداد جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي (2024-2025م) شملت تسلسل جولات الدور الثاني وهو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول.
وأضافت أنه لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد. وفي الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحدى المواجهتين كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف. والجولات الأربع الأخيرة يلعب كل فريق مباراتين كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف.
وأشارت إلى أنه سيتم مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الرياضة، وأن الفريق الذي يستضيف مباراته في الجولة الأولى؛ سيخوض مباراة الجولة الثانية كفريق ضيف، أو العكس.
وتابعت أن الفريق الذي يكون مستضيفا في الجولة الأولى يكون كفريق ضيف في الجولة النهائية، أو العكس. وأن كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد 9 مباريات كفريق مستضيف “على الأكثر”، أو ثماني مباريات في الحد الأدنى.
مباريات الجولة الأولى:
وستجري منافسات الجولة الأولى خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس. وسيفتتح خلالها حامل اللقب، فريق الهلال، مشوار الدفاع عن لقبه أمام الأخدود.
وتضم الجولة الافتتاحية مواجهة قمة؛ بين الشباب وضيفه الاتفاق. ويلعب فريق النصر المباراة الأولى على ملعبه أمام الرائد. ويستضيف الأهلي في جدة (الصاعد حديثًا) فريق العروبة.
ويواجه التعاون في بريدة نظيره الفيحاء. ويحل الاتحاد ضيفًا على (الضيف الجديد على الدوري) فريق الخلود.
ويستضيف القادسية (بطل دوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي) منافسه الفتح. ويواجه ضمك ضيفه الخليج. وسيضرب فريقا الوحدة والرياض موعدًا في مكة المكرمة.
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الآلية المتبعة في جدولة المباريات:
توزيع المباريات على ملعب الفريق وخارجه: يلعب كل فريق 17 مباراة على أرضه و17 مباراة خارجها، بحيث يلعب 9 مباريات على أرضه في أحد الدورين و8 مباريات في الدور الآخر، أو العكس.
وتجنُّب المباريات المتتالية على أرض الفريق أو خارجه: لا يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها.
الحد الأقصى للمباريات المتتالية: جميع الأندية لديها حد أقصى في كل دور لخوض مباراتين متتاليتين، مرتين على الأكثر، سواء على ملعب الفريق أو خارج ملعبه.
بداية ونهاية الموسم: الفريق الذي يلعب المباراة الأولى على ملعبه، ستكون المواجهة الأخيرة خارج ملعبه، أو العكس.
الجولتان الأخيرتان للدورين الأول والثاني: كل فريق يلعب مباراة واحدة على ملعبه، والأخرى خارج ملعبه.
الجولات الأربع الأخيرة: يلعب كل فريق مباراتين على ملعبه، ومثلهما خارج ملعبه.
مواعيد الزراعة الشتوية للملاعب: أخذت في الاعتبار عند جدولة المباريات.
استحداث أسبوع الديربيات:
ولإضافة المزيد من الإثارة، فإن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي القادم (2024-2025م) ستشهد ديربي العاصمة بين نادي الهلال ونادي النصر، وديربي المنطقة الغربية بين نادي الاتحاد ونادي الأهلي، وقمة المنطقة الشرقية بين نادي الاتفاق ونادي القادسية.
كما ستجدد اللقاء في أسبوع الديربي في الدور الثاني من خلال مواجهات الجولة (26).
وسيتم تخصيص جولة من كل دور من الدوري لمواجهات الديربي الكبرى، بين الهلال والنصر في الرياض والاتحاد والأهلي في جدة، إضافة إلى قمة الاتفاق والقادسية في المنطقة الشرقية، ضمن إطار إثراء المنافسة وإضافة المزيد من الإثارة. وستشهد هذه الجولة مواجهات نارية تجمع بين الغريمين التقليديين من نفس المدينة، في الجولة التاسعة، وسيتجدد اللقاء بينهم في الجولة الـ 26.
الجدول الزمني لإعلان تواريخ مباريات الدوري:
18 يوليو: اعتماد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة الأولى والجولة الثانية.
18 أغسطس: الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا (2).
30 سبتمبر: الإعلان عن مواعيد 5 جولات (من الجولة 9 حتى الجولة 13) بعد تحديد هُوِيّة الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
31 أكتوبر: الإعلان عن مواعيد 9 جولات (من الجولة 14 حتى الجولة 22) بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة للدور ربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “سبورت 24”.
22 فبراير 2025: الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية (من الجولة 23 حتى الجولة 34) بعد قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.