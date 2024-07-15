الصداع النصفي العيني.. اختلالات بصرية وعمى مؤقت

الصداع النصفي العيني أو الصداع النصفي البصري، هو نوع معين من الصداع النصفي المصحوب بهالة تؤثر في الرؤية وتسبب ضعف البصر، وقد يعاني المصابون به اختلالات بصرية مختلفة، قد تصل إلى العمى قصير المدى في عين واحدة في بعض الحالات.
وتتضمن أعراض الصداع النصفي العيني، وفقا لمجلة “فوكوس” الألمانية، رؤية ومضات من الضوء، وخطوط متعرجة، أوما يشبه خفقان في العينين، دون وجود تفسير لذلك.
وتظهر الأعراض على معظم المصابين، فجأة وقد تستمر ما بين 5 إلى 10 دقائق. وفي حالات نادرة، يمكن أن يستمر الصداع النصفي العيني من 30 إلى 60 دقيقة.
وبعكس الصداع النصفي العادي، فإن هذا النوع من الصداع النصفي غالباً لا يسبب آلاما في الرأس. وليس هناك ما يدعو للقلق، وفق الأطباء، وعادة ما يكون غير ضار وقد تختفي الكثير من أعراضه تلقائيا. ومع ذلك، يجب استشارة طبيب العيون بشكل منتظم، خاصة في حالة ظهور هذه الأعراض لأول مرة أو بشكل متكرر؛ لأنه من الممكن أن تكون هناك أسباب أخرى أكثر خطورة، مثل انفصال الشبكية أو السكتة الدماغية. وفق “أخبار 24”.
ويساعد أخذ قسط من الراحة في غرفة مظلمة على تهدئة الأعراض وسرعان ما يشعر المصابون بالتحسن، كما يمكن تخفيف الأعراض عن طريق وضع كمادات باردة على العينين أو الرقبة، وقد يكون للحمامات المتناوبة من الماء البارد والساخن للقدمين تأثير مخفف لأعراض الصداع النصفي العيني.