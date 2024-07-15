النفط يعاود الارتفاع والذهب في تراجع

عاودت أسعار النفط الارتفاع اليوم (الاثنين)، وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما بدد بعض ضغوط ارتفاع الدولار والطلب الضعيف في الصين.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2% إلى 85.18 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا في جلسة يوم (الجمعة). في وقت سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.41 دولار للبرميل مرتفعا 20 سنتا أو 0.2%.
وبددت أسعار النفط تأثير الدولار الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال فاشلة للمرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كما لا تزال أسواق النفط مدعومة على نطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من أوبك ؛ إذ قالت وزارة النفط العراقية إنها ستعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية عام 2024.
وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت أكثر من 1.7% بعد مكاسب لأربعة أسابيع بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% إذ واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكا قويا في الصيف في الولايات المتحدة.
وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 2.3% في النصف الأول من هذا العام إلى 11.05 مليون برميل يومياً، وسط طلب مخيب للآمال على الوقود ومع خفض المصافي المستقلة الإنتاج بسبب ضعف هوامش الربح. وفق “أخبار 24”.
من جهة أُخرى، تراجعت أسعار الذهب اليوم (الاثنين)، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2409.54 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2414.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.88 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 995.80 دولار وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 962.50 دولار.