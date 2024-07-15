نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بعثة القادسية تغادر إلى هولندا
15/07/2024   2:00 م

بعثة القادسية تغادر إلى هولندا

+ = -
38

غادرت بعثة فريق القادسية الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى هولندا، لإقامة معسكر خارجي والذي يستمر حتي 5 أغسطس المقبل وذلك استعدادا لمنافسات الموسم المقبل لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ينطلق المعسكر القدساوي تحت قيادة المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس، في مدينة فينلو الهولندية.

ويتخلل المعسكر خوض الفريق 4 مباريات ودية، أبرزها أمام فريق أولمبياكوس اليوناني، يوم 26 يوليو الجاري حسب برنامج الفريق الإعدادي للموسم المقبل.

وكان القادسية قد بدأ تحضيراته للموسم الجديد يوم 5 يوليو الجاري وذلك بالفحوصات الطبية للاعبين والتي استمرت يومين، بعدها دخل اللاعبون في تدريبات لياقية وفنية وقد منح جونزاليس راحة للاعبين أمس الأحد، بعدما اكتفى بحصة تدريبية صباحية أول أمس السبت. وفق “سبورت 24”.

بعثة القادسية تغادر إلى هولندا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885306986.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com