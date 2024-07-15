بعثة القادسية تغادر إلى هولندا

غادرت بعثة فريق القادسية الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى هولندا، لإقامة معسكر خارجي والذي يستمر حتي 5 أغسطس المقبل وذلك استعدادا لمنافسات الموسم المقبل لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ينطلق المعسكر القدساوي تحت قيادة المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس، في مدينة فينلو الهولندية.
ويتخلل المعسكر خوض الفريق 4 مباريات ودية، أبرزها أمام فريق أولمبياكوس اليوناني، يوم 26 يوليو الجاري حسب برنامج الفريق الإعدادي للموسم المقبل.
وكان القادسية قد بدأ تحضيراته للموسم الجديد يوم 5 يوليو الجاري وذلك بالفحوصات الطبية للاعبين والتي استمرت يومين، بعدها دخل اللاعبون في تدريبات لياقية وفنية وقد منح جونزاليس راحة للاعبين أمس الأحد، بعدما اكتفى بحصة تدريبية صباحية أول أمس السبت. وفق “سبورت 24”.