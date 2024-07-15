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رياضة > بعثة الأهلي تغادر إلى النمسا
15/07/2024   2:00 م

بعثة الأهلي تغادر إلى النمسا

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غادرت بعثة فريق الأهلي، اليوم الاثنين، إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

وكشف النادي الأهلي، أمس الأحد، عن برنامج الفريق الكروي، في المعسكر الإعدادي الخارجي، الذي ينطلق في النمسا غدًا الاثنين.

وأعلن النادي على حسابه الرسمي على “إكس”، أنه قسم معسكر الفريق إلى مرحلتين، الأولى تحتضنها مدينة فرايشتات النمساوية، على أن تبدأ 15 يوليو الجاري، وتختتم 27 من الشهر ذاته، وفيها يخوض الفريق 3 مباريات تجريبية.

وفي المرحلة الثانية ينتقل الأهلي إلى مدينة سالفدن، ويستمر فيها حتى السادس من أغسطس المقبل، ويلعب خلالها مواجهتين تجريبيتين، قبل العودة إلى جدة لاستكمال مراحل الإعداد. وفق “سبورت 24”.

ولم يكشف الأهلي عن أطراف المباريات الودية، بيد أنه من المتوقع أن تكون المواجهات ضد فرق محلية.

ويستعد الأهلي لبدء الموسم الجديد ببطولة كأس السوبر السعودي والتي يلاقي فيها الهلال يوم 13 أغسطس بالدور نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما مع المتأهل عن مباراة النصر والتعاون.

بعثة الأهلي تغادر إلى النمسا

رياضة
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