بمتوسط 63 ريالاً للمتر.. بيع 675 أرضًا بحريملاء

حراك عقاري كبير تشهده محافظة حريملاء خلال الفترة الماضية، حيث شهدت المحافظة تنفيذ 675 صفقة خلال شهر، من ضمنها 651 صفقة في دقله، وهي عبارة عن أراض زراعية لا تقل القطعة الواحدة فيها عن 10 آلاف متر مربع.
توضح بيانات البورصة العقارية أنه تم خلال شهر تنفيذ 675 صفقة عقارية في محافظة حريملاء، تقدر مساحتها بأكثر من 11 مليون متر مربع، بقيمة تتجاوز 706 ملايين ريال.
واستحوذ مركز دقله على أكثر من 96% من الصفقات المنفذة في محافظة حريملاء خلال شهر، حيث تم تنفيذ 651 صفقة تُقدر مساحتها بـ11 مليون متر مربع بقيمة 728 مليون ريال، وبمتوسط سعر بيع 63 ريالا للمتر المربع. وفق “أخبار 24”.
وبينما استحوذ مركز دقلة على 651 صفقة من الصفقات المنفذة خلال شهر؛ توزعت 24 صفقة على بقية أحياء ومراكز حريملاء، من أبرزها 5 صفقات بالقرينة الجديدة بمتوسط سعر 1,234 ريالا للمتر المربع، و4 صفقات بملهم بمتوسط سعر 1,570 ريالا للمتر المربع، و3 صفقات بالقرينة متوسط سعرها 1,491 ريالا للمتر المربع، و3 صفقات أخرى في الحزم بمتوسط سعر 1,014 ريالا للمتر.