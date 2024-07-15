خُطط لرفع إنتاج البطيخ في المملكة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تعمل على عدد من البرامج والخطط المحلية لرفع معدل إنتاج البطيخ خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف ويمتد إلى ستة أشهر، مؤكدة أنه يعد من المنتجات الواعدة والرائدة في تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضحت الوزارة ضمن تقرير حملة “موسم حصادها”، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين، أن تناول البطيخ يساعد في المحافظة على مستويات ضغط الدم في الحدود الطبيعية، ويحمي الأنسجة من التأثير التأكسدي بعد ممارسة الرياضة، ويقوي المناعة، ويقي من بعض أنواع سرطان البروستات، ويحمي العين من الجفاف، ومقاوم للإمساك.
وأشارت الوزارة إلى أن البطيخ يُزرع في المملكة خلال موسمي سبتمبر وفبراير حتى نهاية مارس ويتم جني محصوله بعد (90) إلى (120) يومًا، ويُزرع في معظم مناطق المملكة، وينطلق موسم حصاده في فترة الصيف ويمتد إلى ستة أشهر، حيث تبدأ زراعة البطيخ مع نهاية شهر فبراير، ويثمر بعد 100 يوم من زراعته.
وبينت أن موسم البطيخ يشهد تَنظِيم عدد من المهرجانات منها: مهرجان البطيخ العثري بالليث، وغالبًا ما يصاحبها معارض وفعاليات متنوعة، وبرامج ترفيهية وثقافية واجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع، إضافة إلى عدد من ورش العمل الزراعية المتخصصة، تهدف إلى تطوير ودعم المزارعين المحليين، والإسهام في تسويق منتجاتهم، ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة البطيخ المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة.
يُذكر أن منطقة مكة المكرمة تُعَدّ الأعلى إنتاجًا للبطيخ بأكثر من (442,305) أطنان، تليها منطقة الرياض بإنتاج يبلغ (60,893) طنًا، ثم المنطقة الشرقية بإنتاج (38,705) أطنان، ومنطقة الجوف تنتج (24,847) طنًا، بينما يبلغ إنتاج الباحة (12,008) أطنان، وإنتاج المدينة المنورة (9,245) طنًا، وإنتاج القصيم (6,999) طنًا، وتبوك (4,502) طن، وحائل (3,245) طنًا، وعسير (1,240) طنًا، وجازان (1,011) طنًا، وتتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي منه (99%) بإنتاج سنوي يبلغ (605) آلاف طن من مساحة تقدر بأكثر من (24) ألف هكتار في مختلف المناطق.
وفق “أخبار 24”.