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جديد المحليات > “الصناعة”: لا تعديل بالمشروعات دون إشعار الوزارة
16/07/2024   12:09 ص

“الصناعة”: لا تعديل بالمشروعات دون إشعار الوزارة

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أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ضرورة الالتزام بإشعارها في حال تعديل أو توسعة أو إيقاف المشروع الصناعي عَبْر منصة “صناعي”.

وشددت الوزارة على ضرورة إشعارها بأي تغيير يطرأ على المشروع، من خلال خدمة تعديل الترخيص الصناعي عبر المنصة التابعة للوزارة.

وتُعتبر منصة “صناعي” بمثابة بوابة شاملة أطلقتها الوزارة، لدعم مجموعة واسعة من المهتمين بقطاع الصناعة، وتعزيز الابتكار والاستدامة من خلال توفير الموارد والأدوات اللازمة لخلق منتجات جديدة ومبتكرة. وفق “أخبار 24”.

وتحرص الوزارة على تقديم الممكنات والحوافز للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، بما يسهم في مساعدة الشركات الكبرى على استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاعان، وتعالج جميع التحديات التي قد تواجهها.

“الصناعة”: لا تعديل بالمشروعات دون إشعار الوزارة

جديد المحليات
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