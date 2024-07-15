“التخييم” بمدينة الضباب يأسر الزُوّار

تأسر مدينة الضباب وجارة السحاب بطبيعتها الخلابة قلوب زوارها، ما يدفعهم إلى التخييم بين أشجار العرعر والطلح ذات الأطوال العالية المكتسية باللون الأخضر.
فبين أحضان الطبيعة تتعدد خيارات الإقامة والاستجمام، إلا أن متنزه غابة رغدان بمنطقة الباحة، يُعَدّ وجهة جذب بارزة، وتجربة ممتعة خلال فصل الصيف، حيث الكساء الأخضر الذي يفرش أرض الغابة لاستقبال ضيوف الصيف.
ويحظى التخييم بالتجربة الأكثر رواجاً في هذه الأوقات نظراً لبرودة الأجواء وتساقط الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وتتنوع جلسات المتنزهين ما بين “التخييم” كتجربة ممتعة عبر مخيمات مجهزة داخل الغابة.
وتشتهر غابة رغدان بكثافة أشجار العرعر التي تعد من أهم الأشجار التي اعتمد عليها الإنسان في الكثير من متطلبات الحياة منذ آلاف السنين، وهي إحدى النباتات المعمرة ودائمة الخضرة، التي تنمو في المناطق الباردة، وهي من أهم عوامل الجذب السياحي في المنطقة نظراً لاخضرارها على مدار العام، وتشكيلها غطاءً نباتياً يجمع بين الجمال والظل. وفق “أخبار 24”.
وتطل الغابة على عقبة الملك فهد الواصلة بين الباحة وقطاع تهامة، ويستمتع سياح الغابة بمشاهدة السحب أثناء صعودها من تهامة إلى أعالي الجبال بالسراة في الساعات الأولى من الصباح وبعد الظهيرة، وغالباً ما تكون محملة بحبيبات الماء لتهطل في منطقة ما بالباحة.