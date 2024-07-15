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جديد المحليات > “أكواريوم فقيه” واجهة للتعليم بالترفيه
16/07/2024   12:08 ص

“أكواريوم فقيه” واجهة للتعليم بالترفيه

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تدمج منطقة أكواريوم فقيه، التعليم بالترفيه من خلال عروض بيئية مائية لزوار موسم جدة، والتي تحتوي على أول حاضنة أسماك ومركز طبي علاجي متكامل للأحياء البحرية.

وتحتوي أحواض المنطقة على حوالي سبعة ملايين لتر ماء، تصميمه وَفْقاً لأعلى المعايير الهندسية الفريدة والمتمازجة مع الشُعَب المرجانية والنباتات البحرية وأشجار المنغروف، كما يضم في جهازه الفني أكثر من 25 خبيراً في جهاز الدعم الحيوي ومستشفى للعلاج وتطعيم الأسماك.

وتتيح المنطقة للزوار التعرف على حقائق حول البيئة تحت الماء وذلك بالتفاعل مع الأحياء البحرية عن قرب كما توفر أكثر من 200 نوع من المخلوقات المائية، ويضم المتحف المائي بين جنباته قُرابة 7 آلاف نوع من الأحياء المائية بمنطقة الحوض المفتوح. وفق “أخبار 24”.

“أكواريوم فقيه” واجهة للتعليم بالترفيه

جديد المحليات
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