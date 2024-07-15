تحليل صيفي يحدد مستويات الجفاف

يكشف اختبار مرونة الجلد إذا كان الجسم يعاني من حالة الجفاف أم لا، وذلك لما يسببه الجفاف من مشاكل على الصحة خاصة خلال موسم الصيف.
ويعد اختبار الضغط بأصبعين على جلد اليد أو الصدر المسمى من أبرز الاختبارات للكشف عن الجفاف عبر اختبار مرونة الجلد، الذي يقيس مدى السرعة التي يمكن أن يعود بها الجلد إلى طبيعته بعد تمدده أو ضغطه.
ويدعم شرب الماء مرونة الجلد، إضافة لتناول الأطعمة الغنية بالكولاجين، مثل السمك والدجاج واللحوم الحمراء والبيض والفاكهة الغنية بفيتامين C.
ويعتبر الشعور بالعطش الشديد من أبرز علامات الجفاف إضافة لقلة التبول، أو البول الداكن أو الشعور بالتعب والدوار أيضًا يشير إلى الجفاف وأن الجسم بحاجة لزيادة تناول الماء. وفق “أخبار 24”.
وينصح الأطباء بتناول كميات كافية من الماء بمعدل 3.7 لتر من الماء يوميًا للرجال الأصحاء، وحوالي 2.7 لتر للنساء كما تختلف من شخص لآخر بناءً على النشاط البدني والبيئة والعوامل الصحية الأخرى.