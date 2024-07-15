“كاوست” تخترع أداة علمية لتعزيز الإنتاج البحثي

اخترعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُسمى سييد كوانت “SeedQuant” لحساب بذور الستريجا تلقائيًا من الصور المجهرية؛ مما يعزز قدراتها في الإنتاج البحثي وتنمية الابتكارات العلمية.
ونجحت “كاوست” في تقديم منتج ابتكاري بحثي يتمثل في تأسيس منصة ثيا تكنولوجي “Thya Technology”، لأتمتة تحليل الصور الكبيرة ومجموعات بيانات الفيديو عبر الإنترنت حيث تُمكّن هذه المنصة المستخدمين من تحميل الصور الخاصة بهم وتسميتها لإنشاء نماذج اكتشاف الذكاء الاصطناعي بسرعة، مما يلغي الحاجة إلى البرمجة.
وتتغلب التقنية الجديدة على صعوبات عد آلاف البذور الصغيرة يدوياً، والتي قد تستغرق أياماً، بهدف تحسين وتطوير هذه العملية الروتينية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي؛ وذلك من خلال الباحثة الدكتورة جوستين براغي بالتعاون مع مختصين في مجال الرؤية الحاسوبية.
وكانت منصة “Thya Technology” قد تعاقدت مؤخراً مع مختبرات بحثية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بما في ذلك مختبر براغي السابق ومركز أبحاث مركز الزراعة الصحراوية “CDA”؛ لتسهم أدوات الذكاء الاصطناعي المقدَّمة من المنصة في توفير الوقت والجهد بشكل كبير في مجالات علم الأحياء.
وتوجت “كاوست” نهجها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي؛ بتهيئة البيئة الملائمة لتحويل المسار المهني للباحثة الدكتورة جوستين براغي؛ من مسارها الأكاديمي بدراسة الدكتوراه في علم النبات كجزء من برنامج الدكتوراه المشترك في ألمانيا، لأن تصبح الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ثيا تكنولوجي “Thya Technology. وفق “أخبار 24”.
وتمكنت براغي من اجتياز جولات الاختيار الأولى لبرنامج مسرعة الأعمال للشركات الناشئة “تقدّم” التابع لـ “كاوست”؛ لتبتعد بعدها عن العمل المختبري والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الواسعة.