القوات الجوية و”الصقور” بأكبر معرض عسكري بالعالم

تشارك القوات الجوية وفريق الصقور السعودية، في المعرض الجوي الملكي العالمي “RIAT 2024” في المملكة المتحدة، والذي يعد أكبر معرض جوي عسكري في العالم.
ويُقام المعرض في الفترة من 19 إلى 21 يوليو في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، ويتميز بمشاركة القوات الجوية في عروض جوية وأرضية متميزة.
تعرض القوات الجوية السعودية خلال هذا الحدث البارز طائراتها المتطورة من طراز Hawk65 وA330 MRTT وF-15SA، حيث تستعرض مهاراتها وقدراتها العسكرية المتقدمة. وفق “أخبار 24”.
تأتي هذا المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وإبراز الكفاءة والجاهزية العالية للقوات الجوية السعودية، مما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة على الساحة العالمية.