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رياضة > رسالة غامضة من سالم الدوسري
16/07/2024   7:25 ص

رسالة غامضة من سالم الدوسري

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نشر سالم الدوسري، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الهلال، رسالة غاضمة، بالتزامن مع وصول بعثة “الزعيم” إلى النمسا لإقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وكتب سالم الدوسري عبر حسابه الشخصي على سناب شات:” ليست كل العواصف تأتي لعركلة الحياة، بعضها يأتي لتنظيف الطريق”.

وتواجد القائد سالم الدوسري على رأس قائمة الهلال بمعسكر النمسا اليوم الإثنين.

ويحمل الدوسري شارة قيادة الهلال في الموسم الجديد بعد رحيل سلمان الفرج عن النادي.

الجدير بالذكر أن سالم قد ساهم في 29 هدفًا مع الهلال في الموسم المنقضي خلال 42 مباراة رسمية.

ويخوض الهلال 5 وديات خلال المعسكر استعدادًا لانطلاق مسابقة دوري روشن، حيث يستهل الفريق مشواره أمام الأخدود في الجولة الأولى. وفق “سبورت 24”.

رسالة غامضة من سالم الدوسري

رياضة
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