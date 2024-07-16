رافيينا يرد على أنباء انتقاله إلى الهلال

نشر البرازيلي رافيينا دياز، لاعب فريق الكرة بنادي برشلونة، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بـ”إنستجرام”، بالتزامن مع أنباء مفاوضات الهلال معه لضمه في الصيف الجاري.
وارتبط اسم رافيينا دياز من جديد بصفقات الهلال خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وتضمن فيديو رافيينا تقديمه من قبل نادي برشلونة عند إتمام الصفقة وعلق اللاعب: “دعنا نذهب للعام الثالث مع النادي”.
وأحبط مقطع الفيديو الذي نشره لاعب برشلونة أحلام جماهير الهلال التي كانت تتطلع لرؤية البرازيلي بقميص “الزعيم” في موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وفق “سبورت 24”.
وعلى صعيد آخر، وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الهلال، إلى النمسا مساء أمس الاثنين لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الكروي الجديد.