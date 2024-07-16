إسبانيا تحتفل بأبطال يورو 2024

وصل المنتخب الإسباني لكرة القدم، المتوج بلقب كأس أوروبا في ألمانيا، إلى مدريد الاثنين حيث تم استقبال لاعبيه الأبطال في القصر الملكي في سارسويلا الملكي، قبل الاحتفالات المنتظرة مساء مع عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة الإسبانية.
ببدلتهم الرياضية السوداء والقمصان البيضاء، عاد اللاعبون والجهاز الفني إلى البلاد في منتصف فترة ما بعد الظهر، قبل وقت قصير من الساعة 3:30، والتقطوا صورة جماعية بالقرب من الطائرة مع الكأس القارية التي ظفروا بها بالفوز على إنجلترا 2-1 الأحد في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين.
استقلوا بعدها حافلة حمراء ستنقلهم طوال برنامجهم المزدحم: استقبلهم الملك فيليبي السادس لأول مرة، وأهدوه قميصًا موقعًا من اللاعبين ومزينًا بعبارة “ملوك أوروبا”.
شكرهم الملك على “الفرحة” التي جلبوها إلى البلاد قبل التقاط صورة تذكارية مع العائلة الملكية، حيث ارتدت الملكة ليتيسيا فستانًا أحمر بينما ارتدت الأميرة ليونور وشقيقتها صوفيا بالمناسبة قميص المنتخب الوطني يحمل الرقم 10.
ومن المقرر بعد ذلك أن يستقبل رئيس الحكومة بيدرو سانشيس أبطال برلين، قبل ركوب الحافلة في جولة عبر شوارع مدريد قبل أن تنتهي باحتفال مع المشجعين في ساحة سيبيليس الشهيرة.
ونجح منتخب لا روخا، بفضل أدائه الرائع في الكأس القارية، في الظفر باللقب الرابع في تاريخه بعد أعوام 1964 و2008 و2012 والانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب بفارق لقب واحد عن شريكتها السابقة وضحيتها في ربع النهائي المانيا. وفق “سبورت 24”.
وكان جناح أتلتيك بلباو نيكو وليامس مسجل هدف السبق في المباراة النهائية قال عقب التتويج “في الوقت الحالي، لا ندرك بعد ما فعلناه. سنعود إلى إسبانيا وسنكون قادرين على عيش هذه التجربة مع المشجعين والحب والدفء الذي قدموه لنا”.
وواصل آلاف المشجعين الحفل الذي بدأ مساء الأحد، حيث غمرت شوارع مدريد وبرشلونة وبامبلونا وبلباو بإطلاق أبواق السيارات وحفلات موسيقية.